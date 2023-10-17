По мнению британского Королевского Института Оборонных Исследований, между КНДР и Россией появился налаженный военно-логистический путь

Как сообщают специалисты британского Королевского Института Оборонных Исследований, Северная Корея сумела наладить регулярные поставки своего оружия и боеприпасов в Российскую Федерацию. Об этом свидетельствуют результаты анализа спутниковых снимков, проведенного экспертами.

реклама

Исследование показало, что начиная с августа 2023 года, российские сухогрузы «Ангара» и «Мария», принадлежащие военно-логистическим компаниям, совершали рейсы между портом Расон в Северной Корее и военной базой Вооруженных Сил России в Фокино Приморского края. Во время транспортировки, суда аккуратно скрывали данные о своей геолокации. В результате на складе боеприпасов в Тихорецке Краснодарского края, расположенном в двустах километрах от российской-украинской границы, оказывались контейнеры, которые были вывезены с российской военной базы.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию, где провёл переговоры с президентов страны Владимиром Путиным и сумел осмотреть множество объектов военно-промышленного комплекса и космической отрасли. Также Лидеру Северной Кореи продемонстрировали современные российские истребители Су-35 и Су-57.