Пентагон заявляет, что это будет "способствовать миру, стабильности и процветанию на Корейском полуострове"

Как стало известно, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Военно-воздушных Сил Соединённых Штатов Америки, способный нести ядерное оружие, в ближайшее время впервые совершит посадку в Южной Корее. Пентагон заявляет, что это будет "способствовать миру, стабильности и процветанию на Корейском полуострове".

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B-52H Stratofortress является одним из наиболее мощных и впечатляющих военных самолетов во всем мире. Его способность нести ядерное оружие делает его особенно внушительным. Прибытие B-52H в Южную Корею вызывает разнообразные реакции. Одни считают, что это демонстрация силы со стороны США и сигнал для северокорейских лидеров о неприемлемости их ядерной программы. Другие видят это как провокацию, которая может только усугубить уже сложную ситуацию во всём мире.

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Однако Пентагон настаивает на том, что прибытие B-52H является мерой предосторожности и стремлением к поддержанию стабильности и мира на Корейском полуострове. Они утверждают, что это не является угрозой или предупреждением, а скорее, свидетельство о тесном сотрудничестве между США и Южной Кореей в области обеспечения безопасности региона.