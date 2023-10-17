Данные боевые машины стали неконкурентоспособными еще до конца Второй Мировой войны

Под Кременной, недалеко от боестолкновений, бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации обнаружили разбитый танк, явно принадлежащий немецким вооруженным силам времен Второй Мировой Войны. К сюрпризу, это оказалась модификация Pz. Kpfw. IV Ausf.F2, которая с рождением бронетехники уже считалась устаревшей, однако по-прежнему внушала уважение среди военных энтузиастов.

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Panzerkampfwagen IV, это средний боевой танк фашистской Германии времён Третьего рейха. Уже к концу Второй Мировой данная техника не могла конкурировать с более продвинутыми танками того времени. Слабое бронирование позволяло пробивать боевую машину практически любым орудием, а собственные средства поражения не могли противодействовать новым тяжелым и средним танкам Советского Союза.

Главной загадкой стало происхождение этого танка на полях сражений 21-го века. Добыт он был не в ходе воинской операции, а полностью невесть откуда. Предполагается, что Вооруженные Силы Украины могли получить его из музея, где это боевое чудо занимало почетное место среди исторических экспонатов. Все указывает на то, что бывший музейный экспонат оказался ложной целью или приманкой для беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе.