По заявлению представителей организации, в плену останутся лишь граждане Израиля

Как сообщается, ХАМАС принял решение о выпуске иностранных граждан после переговорного процесса с главой Министерства Иностранных Дел Турции Хаканом Фиданом. Организация заявила, что имеет задержанных лиц различных национальностей, не принадлежащих к гражданам Израиля, и рассматривает их как своих гостей. Как только полевые условия позволят, она освободит этих людей.

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В то же время израильские граждане не будут освобождены. Они остаются необходимыми для осуществления обмена на политических заключенных из числа палестинцев, общее количество которых составляет более 6-7 тысяч человек. Также по сообщению представителя боевого крыла ХАМАСа Абу Обейда, в результате ракетно-бомбовых ударов со стороны Израиля, погибли 22 человек из числа пленных.

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"По предварительным оценкам, в секторе Газа находится 200-250 пленных или больше. У Бригад «Аль-Кассам» их около 200, остальные – у других формирований. Также мы можем подтвердить смерть 22 заложников: они погибли в результате израильских ударов по нашей территории. Как только нам обеспечат соответствующие условия, мы сможем освободить иностранцев", - заявили в организации ХАМАС.