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Колумбия, одна из ведущих латиноамериканских стран, приняла решение депортировать посла Израиля. Об этом сообщил лично президент президент Колумбии Густаво Петро. Также он предложил, как найти решение мира между Израилем и Палестиной.
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"Если нам придется приостановить международные отношения с Израилем, мы приостановим их. Мы не поддерживаем геноцид", - заявил политический деятель в социальной сети «Х» (Бывший Twitter).
Президент Колумбии Густаво Петро выразил четкую позицию в отношении текущего конфликта между Израилем и Палестиной. Он открыто заявил, что если приостановка международных отношений с Израилем будет необходимой, они будут временно приостановлены. Основой для такого решения послужило несогласие с политикой, которую ведут израильские власти, а также глубокое беспокойство в свете продолжающихся ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа.
Политик выразил явное несогласие с геноцидом и выступил за поиск мирного решения конфликта между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул важность того, чтобы все дети, независимо от своего происхождения, могли спокойно жить и спать.
"Единственный способ, которым израильские дети смогут спать спокойно, — это если палестинские дети также будут спать спокойно", - добавил Петро.
Решение о депортации посла Израиля обозначает серьезный сдвиг во внешней политике Колумбии. Это является резонансным шагом в поддержку Палестины и ее желания находиться в мире и безопасности. Международное сообщество следит за развитием событий и наблюдает за реакцией других государств в отношении Израиля и Палестины.