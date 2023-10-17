В социальной сети Х президент страны выразил свою четкую позицию касательно конфликта на Ближнем Востоке

Колумбия, одна из ведущих латиноамериканских стран, приняла решение депортировать посла Израиля. Об этом сообщил лично президент президент Колумбии Густаво Петро. Также он предложил, как найти решение мира между Израилем и Палестиной.

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"Если нам придется приостановить международные отношения с Израилем, мы приостановим их. Мы не поддерживаем геноцид", - заявил политический деятель в социальной сети «Х» (Бывший Twitter).

Президент Колумбии Густаво Петро выразил четкую позицию в отношении текущего конфликта между Израилем и Палестиной. Он открыто заявил, что если приостановка международных отношений с Израилем будет необходимой, они будут временно приостановлены. Основой для такого решения послужило несогласие с политикой, которую ведут израильские власти, а также глубокое беспокойство в свете продолжающихся ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа.

Политик выразил явное несогласие с геноцидом и выступил за поиск мирного решения конфликта между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул важность того, чтобы все дети, независимо от своего происхождения, могли спокойно жить и спать.

"Единственный способ, которым израильские дети смогут спать спокойно, — это если палестинские дети также будут спать спокойно", - добавил Петро.

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Решение о депортации посла Израиля обозначает серьезный сдвиг во внешней политике Колумбии. Это является резонансным шагом в поддержку Палестины и ее желания находиться в мире и безопасности. Международное сообщество следит за развитием событий и наблюдает за реакцией других государств в отношении Израиля и Палестины.