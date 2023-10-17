По мнению Йосси Коэна, Израиль должен продолжать бомбить Сектор Газа и начать наземную операцию

В свете недавних событий, связанных с возможным принятием решения о наземной ЦАХАЛ операции в Секторе Газа, бывший глава израильского разведывательного агентства "Моссад", Йосси Коэна, сделал ряд заявлений.

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По мнению Коэна, Израиль не должен поддаваться внешнему давлению и продолжать планирование и осуществление операции в соответствии с собственными интересами. Международное давление и возможные негативные последствия для Израиля не должны стать основными аргументами при принятии решений. По мнению эксперта, страна должна придерживаться своих стратегических целей и национальных интересов.

"Израиль не должен обращать внимание на международное давление и осуществить операцию, как планирует", - заявил бывший глава израильского разведывательного агентства "Моссад".

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В целом, израильские власти и не обращают внимание на заявления и высказывания в международной среде. Ранее Организация Объединённых Наций заявила, что усматривает в действиях Иерусалима военные преступления, так как ЦАХАЛ наносят несоизмеримый урон Сектору Газа, но израильская армия продолжает совершать ракетные и бомбовые удары по густонаселённому городу Палестины. В Совете Безопасности ООН отклонили резолюцию Российской Федерации по прекращению огня между Израилем и Палестиной.