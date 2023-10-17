Подразделениям будут поручены такие задачи, как инструктирование и медицинская помощь израильским формированиям

По информации, полученной от «The Wall Street Journal», стало известно, что Пентагон начал подготовку около двух тысяч военнослужащих к возможному размещению в поддержку Израиля. Этим подразделениям будут поручены такие задачи, как инструктирование и медицинская помощь израильским формированиям.

реклама

Важно отметить, что речь идет о привлечении специалистов из различных подразделений Вооруженных сил Соединённых Штатов Америки. Данное развертывание осуществляется в целях поддержки Израиля в его наступательной операции против Сектора Газа. Ранее уже сообщалось, что в войне на Ближнем Востоке могут принять участие элитные американские подразделения «Дельта» и «Морские котики». Предлогом ввода военного контингента США было освобождение американских пленников, попавших в Сектор Газа в результате стремительной операции ХАМАС на территории Израиля.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако, как стало известно немногим ранее, исламистское движение ХАМАС сообщило, что отпустит всех иностранных граждан, находящихся в плену, что лишает смысла участия в наземной операции американских групп, но как уже обсуждалось ранее, заложники на самом деле были малоинтересны военным США. Данный предлог был лишь поводом отправить войска. Вот необходимость спасать пленных отпала, но Вашингтон всё равно направляет свою армию на войну в Палестине.