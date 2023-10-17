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Zelikman
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
Мобилизация на Украине идёт полным ходом

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  Темп процесса тотальной мобилизации в Украине неизменно нарастает, и какое прекрасное название придумано для этого проекта Федоровым: "Оберег". Как сообщается, с недавних пор под мобилизацию начали попадать и инвалиды третьей группы.

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  Удивительно, что вся информация, просочившаяся в средства массовой информации, была получена из приложения ДИЯ. Однако, Федоров решил не подвергать эту информацию дискредитации перед выборами и анонсировал новый проект. С учетом того, что даже инвалиды 3-й группы теперь призваны принять участие в мобилизации, неудивительно, что в ближайшем будущем украинская армия может оказаться состоящей из инвалидов и пенсионеров.

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  Немногим ранее в Верховной Раде уже принимали решение вербовать на службу в Вооруженные Силы Украины людей из категории "ограниченно годен" и вместе с ними женщин, имеющих медицинское образование, либо опыт в медицинских учреждениях. С каждым месяцем, идей для поиска новых кандидатов в украинские подразделения всё больше, но набор с каждым днём становится всё сложнее. В украинских СМИ уже поднимался вопрос о ста тысячах мужчин, всяческими силами пытающихся избежать мобилизации в армию. Данный факт на особом контроле администрации Зеленского, и для поимки уклонистов у сотрудников территориальных центров комплектации полный карт-бланш.

#россия #украина #сво #всу #армия #контрнаступление #мобилизация
8
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