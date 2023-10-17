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Как сообщает председатель Государственной Думы Федерального Собрания и член Совета Безопасности Российской Федерации Вячеслав Володин, сегодня стартует процедура отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Как утверждает политический деятель, Россия уже 23 года находится в ожидании, когда Соединённые Штаты Америки ратифицируют договор (ДВЗЯИ), но до сих пор западные партнёры этого не сделали и, судя по всему, и не сделают в обозримом будущем.
"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", - заявил представитель Государственной Думы.
Согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытан, подписавшие и ратифицировавшие его страны обязаны отказаться от каких-либо испытаний и ядерного оружия или применения его даже в гражданских целях. К июлю 2000 года Россия уже была в числе принявших все условия документа,но в связи с неготовностью присоединиться к этой инициативе Вашингтона, в Госдуме запущен процесс по отзыву ратификации ДВЗЯИ.