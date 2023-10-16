Подробностей о масштабе разрушений пока нет

В ночь с 15 на 16 октября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ряд ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре Украины. Сообщается о взрывах в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

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Известно о взрывах в Миргороде, где находится военный аэродром Воздушно-воздушных сил Украины. Нанесён значительный ущерб военной инфраструктуре. Параллельно с этим, в городе Кременчуг также несколько раз были зафиксированы взрывы. Множество целей уничтожено в Запорожье. Поступают сообщения о взрывах на захваченных Киевом территориях Донбасса.

Рой дронов-камикадзе "Герань" был замечен при подлете к Николаевской области. Никополь в Днепропетровской области также стал мишенью ракетных систем залпового огня.

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В настоящее время нет подробной информации по результатам ночной работы. Местные украинские власти ещё не сообщили масштаб разрушений. Известно, что воздушная тревога ночью звучала в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.