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Zelikman
В сеть попало видео работы израильского комплекса ПВО «Железный луч»
Лазерная установка эффективно справляется с уничтожением ракет, выпущенных ХАМАСом

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  В сеть попали кадры работы новейшей израильской системы противовоздушной обороны «Железный луч», созданного для уничтожение различных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, артиллерийских мин, ракет ближнего действия, слишком маленьких для уничтожения комплексом «Железный купол», и беспилотных летательных аппаратов.

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  На кадрах видно, как буквально за мгновение цели в воздухе выжигаются израильской лазерной установкой.


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  Для поражения своих целей, система использует мощный лазерный луч. Установка облучает цель в течение 4-5 секунд, в результате чего, боеприпас детонирует в воздухе. Максимальная дальность поражения лазера составляет до семи километров. Одним из преимуществ данной системы ПВО является неограниченный боезапас, как бы это очевидно не звучало, да и производить их, соответственно, не нужно, что также сокращает расходы на эксплуатацию. Ранее мы уже обсуждали немецкую противовоздушную зенитную установку «Skynex», один выстрел которой обходится в четыре тысячи долларов. В комплект «Железного луча» входят: две лазерные установки, пункт управления и радиолокационная установка.

#оружие #израиль #пво #хамас #лазер #«железный луч» #паслестина
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