Российские подразделения отражают атаки нанося украинским войскам большие потери

Как сообщают отечественные военные корреспонденты, за последние сутки серьёзных изменений на линии боевого соприкосновения нет. Российские подразделения закрепились на новых позициях, оставленных ранее украинскими формированиями, и уже успели отразить несколько контратак ВСУ.

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Украинское командование продолжает перебрасывать резервы под Авдеевку, чтобы остановить наступление российских войск, которые в настоящий момент обустраивают новые опорные пункты.Зафиксированы попытки атаковать на участках Дубово-Василевка, Орехово-Василевка и Клещеевка. По информации с места событий, в попытках вернуть утраченные опорники, Вооруженные Силы Украины вновь начинают терять большое количество бойцов, но каких-либо результатов добиться уже не способны. Были уничтожены склады с боеприпасами в районах Желанное, Тоненькое и Дылеевка, принадлежавшие 28-й, 31-й механизированным бригадам и 116-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Украинские формирования потеряли в данном районе до 410 военнослужащих, две бронированные машины, самоходку «Акация», гаубицу «Мста-Б» и артиллерийские орудия Д-30 и Д-20.

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До 180-ти военнослужащих ВСУ потеряли в попытках атаковать на Красно-Лиманском направлении. Украинские штурмовые группы разбились о позиции российской армии. Среди ликвидированных есть бойцы запрещенного полка «Азов» и солдаты 63-й механизированной бригады. Также сообщается об уничтожении диверсионно-разведывательной группы у посёлка городского типа Ольшаны Харьковской области. ВСУ потеряли порядка 50-ти человек, , два пикапа, две бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и один танк.