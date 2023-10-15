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Как сообщают отечественные военные корреспонденты, за последние сутки серьёзных изменений на линии боевого соприкосновения нет. Российские подразделения закрепились на новых позициях, оставленных ранее украинскими формированиями, и уже успели отразить несколько контратак ВСУ.
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Украинское командование продолжает перебрасывать резервы под Авдеевку, чтобы остановить наступление российских войск, которые в настоящий момент обустраивают новые опорные пункты.Зафиксированы попытки атаковать на участках Дубово-Василевка, Орехово-Василевка и Клещеевка. По информации с места событий, в попытках вернуть утраченные опорники, Вооруженные Силы Украины вновь начинают терять большое количество бойцов, но каких-либо результатов добиться уже не способны. Были уничтожены склады с боеприпасами в районах Желанное, Тоненькое и Дылеевка, принадлежавшие 28-й, 31-й механизированным бригадам и 116-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Украинские формирования потеряли в данном районе до 410 военнослужащих, две бронированные машины, самоходку «Акация», гаубицу «Мста-Б» и артиллерийские орудия Д-30 и Д-20.
До 180-ти военнослужащих ВСУ потеряли в попытках атаковать на Красно-Лиманском направлении. Украинские штурмовые группы разбились о позиции российской армии. Среди ликвидированных есть бойцы запрещенного полка «Азов» и солдаты 63-й механизированной бригады. Также сообщается об уничтожении диверсионно-разведывательной группы у посёлка городского типа Ольшаны Харьковской области. ВСУ потеряли порядка 50-ти человек, , два пикапа, две бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и один танк.