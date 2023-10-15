Но только в случае полной легализации этих цифровых активов в стране

Одна из ведущих торговых площадок в Российской Федерации «Санкт-Петербургская Биржа» объявила о своей готовности проводить торги Bitcoin и другими криптовалютами в случае легализации этих цифровых активов в стране.

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Биржа уже ранее предпринимала попытки запустить криптоплощадку в течение 2017 года, однако столкнулась с серьезными проблемами в области регулирования. В настоящий момент в России действует закон «О цифровых финансовых активах», который запрещает использование криптовалюты в качестве платёжного средства, но одновременно с этим признает её статус имущества.

Таким образом, чтобы начать торги криптовалютами, СПБ Бирже необходимо изменение юридического положения этих активов в России. В случае легализации «Санкт-Петербургская Биржа» будет готова предоставить трейдерам возможность проводить операции с Bitcoin и другими популярными криптовалютами на своей площадке, что поможет развитию российского рынка криптовалютных активов и привлечению новых инвесторов.

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Осталось лишь дождаться, когда российские регуляторы сумеют создать условия для интеграции криптовалютных активов в финансовую систему страны.