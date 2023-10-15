"Вероятность одобрения Bitcoin-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США до 10 января 2024 года составляет 90%"

По мнению ведущих аналитиков американской компании «Bloomberg», Эрика Балчунаса и Джеймса Сейффарта, вероятность получения одобрения Bitcoin-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов Америки до 10 января 2024 года составляет примерно 90%.

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Эта новость может стать мощным импульсом для развития криптовалютного рынка и создания благоприятной рабочей среды для инвесторов. В случае одобрения ETF криптовалюта может начать очередной цикл роста, а стоимость цены Bitcoin сможет превысить предыдущий максимум в 67 тысяч долларов, что позволит развивать индустрию дальше. Вне всяких сомнений, принятие подобного решения повысит доверие к Bitcoin и другим криптовалютам.

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При этом не стоит забывать, в каком серьёзном кризисе оказался весь мир. Второй год проходит российская Специальная Военная Операция на территории Украины, вновь разгорелся конфликт на Ближнем Востоке, который может перерасти в нечто большее, чем борьба между Израилем и Палестиной. Однако некоторые экономические эксперты считают, что всё происходящее идёт только на руку американскому правительству, так как в условиях глубокого мирового кризиса власти США могут вновь запустить печатный станок,наплевав при этом на инфляцию и объясняя ситуацию сложившимися обстоятельствами. С таким раскладом на горизонте вновь может замаячить сценарий 2020-2021 годов.