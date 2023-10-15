"Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению"

Конфликт между Израилем и Газой накаляется, и всё больше стран выражают свою позицию по этому вопросу. Недавно министр иностранных дел Китая Ван И выступил с заявлением, в котором осудил действия Израиля и призвал к окончанию так называемого "коллективного наказания" мирных жителей Газы.

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"Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права. Китай считает, что историческая несправедливость, которая в отношении Палестины продолжается уже более полувека, не может продолжаться дальше", - заявил Ван И.

Китай, находящийся в Азии, обращает внимание международного сообщества на ситуацию в Палестине. Слова министра иностранных дел Китая говорят о том, что действия Израиля противоречат принципам самообороны, изначально объясняемым Израилем. В данном случае, Израиль превышает пределы разумной обороны и применяет тактику "коллективного наказания", нанося удары по мирным жителям Газы. Об этом свидетельствуют и намеренные удары по колоннам палестинских беженцев и их лагерям временного размещения.

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В самом начале данного конфликта Китайская Народная Республика заявила о необходимости создания суверенного палестинского государства. По мнению Пекина, только таким образом можно завершить войну в регионе и предотвратить поднятие этого вопроса в долгосрочной перспективе. Эту же позицию поддержали Российская Федерация, Турция, Иран и множество других государств, понимающих сложность сложившейся ситуации.