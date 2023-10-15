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Известный американский журналист Сеймур Херш заявляет, что израильское правительство может применить против сектора Газы авиабомбы JDAM, которые могут полностью стереть город с лица земли. Об этом Хершу рассказали его неназванные израильские источники.
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"Нынешнее планирование предполагает, что атака «JDAM», если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и с юга, с немедленным последующим наземным вторжением", - заявил журналист.
Авиабомбы JDAM обладают аэродинамическим комплектом с навигацией по GPS. Масса данных бомб может доходить до одной тонны, а дальность применения варьируется от 40 до 75 километров.
Израиль полностью выдавит палестинский народ из сектора Газа на территорию Египта. Руководство страны также предлагает Катару начать финансировать миллионный лагерь беженцев в Египте, который может образоваться уже в скором будущем. По имеющимся данным, Катар ранее активно финансировал палестинское исламистское движение ХАМАС, которые неделю назад атаковало несколько населённых пунктов и военных баз Израиля.