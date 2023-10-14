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Zelikman
Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
По мнению военных экспертов, Вооруженные Силы РФ могут применить под Авдеевкой тактику ЧВК "Вагнер"

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  По информации поступающей с района Авдеевки, российские подразделения продолжают продвигаться на юго-запад и северо-запад от населённого пункта. За последние сутки было взято несколько опорных пунктов украинских формирований и взята господствующая в данном районе высота - террикон коксохимического завода.

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  Как сообщается, Авдеевка в значительной степени охвачена российскими подразделениями. У Вооруженных Сил Украины осталась последняя автомобильная дорога, проходящая через посёлок Ласточкино по которой может происходить снабжение городского гарнизона. Однако, передвижения войск или перевозка грузов по данному пути также небезопасна для ВСУ, так как этот участок уже находится под огневым контролем российских артиллерии и авиации. Попытки переброски подкреплений или доставки боеприпасов в Авдеевку, оканчиваются весьма печально для украинских формирований.

  По информации от источников с линии боевого соприкосновения, украинские военные обустраивают огневые точки в многоэтажках, снайперы и операторы противотанковых ракетных комплексов размещаются на верхних этажах, а уже на крышах располагаются зенитчики, чтобы прикрывать воздух. По данным огневым позициям наносятся ракетно-бомбовые удары, чтобы не подвергать лишний раз опасности бронегруппы Вооруженных Сил России. Зачастую на головы бойцов ВСУ сбрасываются "ФАБы" с модулями планирования и коррекции.

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  По мнению военных экспертов, когда российские подразделения возьмут населённый пункт Ласточкино, вся группировка ВСУ окажется в котле, но возможен и второй вариант, перемалывание украинских подразделений и постепенная зачистка города, как это было реализовано Частной Военной Компанией "Вагнер" при взятии Бахмута.

#россия #украина #сво #всу #армия #вагнер #чвк #авдеевка
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