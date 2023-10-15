"Возможно, в ближайшие часы будет поздно", - говорится в заявлении

Иран обратился к Израилю с предупреждением, что в случае продолжения своей агрессивной политики, Израиль столкнётся с большими проблемы как в самом секторе Газа, так и за его пределами.

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"Я предупреждаю военных преступников и их сторонников в регионе, чтобы они прекратили преступления Израиля против гражданского населения, пока не стало слишком поздно. Возможно, в ближайшие часы будет поздно", - с данным заявлением выступил глава иранского Министерства Иностранных Дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Иран занимает самую твёрдую позицию в поддержке палестинского народа и ранее уже сообщалось, что Корпус Стражей Исламской Революции(КСИР) готовы вступить в войну с Израилем, если последний не прекратит наносить удары по мирным жителям Палестины. Многие района сектора Газа уже разрушены. Кадры из города напоминают последствия ядерного взрыва или сцены из какого-то Постапокалипти́ческого фильма.

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Если Иран выполнит своё обещание, что в конфликт на Ближнем Востоке сразу же втянутся Соединённые Штаты Америки, а дальнейшее развитие событий и вовсе станет непредсказуемым. Стоит также напомнить, что по имеющейся информации, США уже готовы направить свои элитные подразделения для участия в наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.