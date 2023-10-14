Об этом сообщает представитель Совета Национальной Безопасности США Джон Кирби

Согласно заявлению представителя Совета Национальной Безопасности США Джона Кирби, Северная Корея отправила в Россию три сотни грузовых контейнеров, содержащих боеприпасы. Это заявление вызвало озабоченность со стороны Соединенных Штатов, особенно в свете последних событий на Украине и на Ближнем Востоке.

реклама

Кирби также отметил, что США все более обеспокоены возможной российской помощью в военной сфере, которую КНДР запрашивает. Его предупреждение заключалось в том, что США следят за возможными пересылками технологий и вооружения из России в КНДР. В Штатах опасаются, что поддержка со стороны России может подорвать усилия западных стран по предотвращению ядерного развития в КНДР.

Российская сторона пока не комментировала данные заявления, однако, информация о возможном обмене вооружением и военными технологиями, вполне правдоподобна.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию, где ему провели экскурсию по различным военно-промышленным комплексами и объектам космической отрасли. В ходе встречи лидеры стран заключили ряд соглашений по сотрудничеству в некоторых отраслях. Украинские союзники опасаются, что КНДР поставит российским войскам реактивные системы залпового огня KN-09 и KN-25, которые превосходят по некоторым характеристикам американские РСЗО Himars.