По словам политика, они нужны ему для отражения авиаударов в зимний период времени

Согласно официальному заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Киев обратился с просьбой к нескольким странам о временной передаче систем противовоздушной обороны на зимний период.

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Власти Украины опасаются, что при наступлении зимних холодов российские военно-космические силы начнут уничтожать объекты энергосистемы Незалежной, что усложнит снабжение Вооруженных Сил Украины, так как будут отключены железнодорожные сообщения.

Администрация Зеленского уже понимает, что просить о полной передаче оружия Киеву бессмысленно, союзники отгрузили все свободные запасы и больше не горят желанием переправлять своё добро. Теперь Банковская требует хотя бы временную передачу систем ПВО, чтобы пережить зиму.

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Пойдет ли кто-нибудь из союзников Украины на такой шаг, сказать трудно. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, обещать Киеву вооружения, которые могут пригодиться на другом континенте, сложно. При этом, на сегодняшний день ещё сложно сказать, насколько масштабным является конфликт в Израиле, ограничится ли он локальными боевыми действиями в секторе Газа, или всё это перерастёт в межгосударственные войны, на всё это ещё нет ответов.