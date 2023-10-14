Судя по всему, компания решила не отставать от мировых тенденций

Знаменитый производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari включается в криптоиндустрию. В последнем обращении к своим клиентам итальянская компания анонсировала новую опцию для приобретения своих автомобилей - оплата криптовалютой.

реклама

И хотя на данный момент эта возможность доступна только для жителей США, планы Ferrari включают расширение в ближайшем будущем данной функции на страны Европы. Продажи автомобилей за криптовалюту стали всё более популярными в последнее время, привлекая внимание не только энтузиастов нового способа оплаты, но и крупных производителей автомобилей. Ранее, в 2021 году, компания Tesla Илона Маска также запускала продажу своих автомобилей за Bitcoin, что сразу же вызвало бурный рост стоимости цифровых активов. Однако стоит заметить, что когда Tesla отозвала своё решение по данному вопросу, рынок отреагировал существенным падением.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Многие владельцы автомобилей, особенно тех, которые считаются коллекционными или уникальными экземплярами, предпочтут классические формы оплаты, такие как наличные или банковский перевод. Может быть, принятие криптовалюты в качестве оплаты - это шаг в будущее, который поможет Ferrari привлечь новую аудиторию и расширить свой вес на глобальном рынке.