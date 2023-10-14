Иностранные специалисты покидают Украину и отправляются на Ближний Восток

Ранее в украинских средствах массовой информации появлялась информация, что иностранные добровольцы начинают покидать территорию Украины и отправляются принимать участие в военном конфликте на Ближнем Востоке.

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В сети появилось видео, где иностранные военные прощаются с украинскими военнослужащими перед отправкой в другие страны. По словам переводчиков и командиров, иностранцев отправляются на доподготовку и затем будут направлены в Израиль для в войны палестинскими повстанцами.

Очевидно, Украина ушла далеко на второй план как в вопросе финансирования и поставок оружия, так и в вопросе концентрации иностранных специалистов. Теперь все солдаты удачи из стран Североатлантического Альянса перенаправляются на Восток. Распоряжение ли это откуда-то сверху, какие-то личные соображения, или возможно речь о больших деньгах, понять пока сложно. Факт остаётся один, зарубежные специалисты уезжают для участия в новом конфликте.

Любопытно, что они решили покинуть страну именно в тот момент, когда линия обороны Вооруженных Сил Украины начала сыпаться а районе Авдеевки Донецкой области. Казалось бы, с точки зрения блока НАТО нужно спасать ситуацию, но видимо западные добровольцы решили, что здесь уже поздно что-либо менять, а в бомбёжках сектора Газа они нужнее.

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