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Ранее в украинских средствах массовой информации появлялась информация, что иностранные добровольцы начинают покидать территорию Украины и отправляются принимать участие в военном конфликте на Ближнем Востоке.
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В сети появилось видео, где иностранные военные прощаются с украинскими военнослужащими перед отправкой в другие страны. По словам переводчиков и командиров, иностранцев отправляются на доподготовку и затем будут направлены в Израиль для в войны палестинскими повстанцами.
Очевидно, Украина ушла далеко на второй план как в вопросе финансирования и поставок оружия, так и в вопросе концентрации иностранных специалистов. Теперь все солдаты удачи из стран Североатлантического Альянса перенаправляются на Восток. Распоряжение ли это откуда-то сверху, какие-то личные соображения, или возможно речь о больших деньгах, понять пока сложно. Факт остаётся один, зарубежные специалисты уезжают для участия в новом конфликте.
Любопытно, что они решили покинуть страну именно в тот момент, когда линия обороны Вооруженных Сил Украины начала сыпаться а районе Авдеевки Донецкой области. Казалось бы, с точки зрения блока НАТО нужно спасать ситуацию, но видимо западные добровольцы решили, что здесь уже поздно что-либо менять, а в бомбёжках сектора Газа они нужнее.