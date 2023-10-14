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Zelikman
Российские бронегруппы штурмуют цитадель ВСУ под Донецком
Министерство Обороны опубликовало видео продвижения российских танков в сторону Авдеевки

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  Министерство Обороны опубликовало видео масштабного сражения за цитадель ВСУ под Донецком. На кадрах запечатлена отчаянная стрельба артиллерии Вооруженных Сил Украины по подступающей к городу российской бронированной технике.

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  В этой опасной игре на выживание российские штурмовые группы дерзко наступают на высоты и опорные пункты украинских формирований, пользуясь прикрытием массированного огня артиллерии и авиации. Материалы были записаны танковым батальоном 114-й бригады. Танкисты взяли на себя ответственность за охрану прохода бойцов пехотных подразделений. С каждой секундой они на прицеле у противоборствующей стороны, испытывая постоянный риск получить снаряд, но несмотря на это, они продолжают проникать в укрепления ВСУ.

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  На ходу экипажи танков Т-90М и Т-72Б3 наносят удар за ударом по украинским укреплениям, пробивая дорогу всей остальной группировке Вооруженных Сил Российской Федерации. Вокруг разрываются снаряды артиллерии, но колонна продолжает уверенно продвигаться к своей цели.

#россия #украина #сво #всу #техника #армия #танки #видео
2
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