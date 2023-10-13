Эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани пообещал создать дефицит газа на мировом рынке, если конфликт будет продолжаться

В рамках поддержки Палестины, Эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани заявил, что если бомбардировки Газы не прекратятся, Катар прекратит поставки газа на международный рынок и создаст тем самым дефицит в мире.

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Это заявление вызвало большую тревогу и неприятие по всему миру. Газ является важным энергетическим ресурсом, который используется практически во всех сферах нашей жизни. Его недостаток может привести к серьезным последствиям для населения многих стран. Учитывая, что ранее часть стран решили отказаться от поставок российского газа и начать закупки этого ресурса у Катара, остановка поставок газа может создать большие проблемы для некоторых государств, в большей степени речь идёт о членах Европейского Союза.

Если Катар выполнит свою угрозу, цены на газ могут резко возрасти, что негативно отразится на экономике той же Германии, так как это приведёт к увеличению затрат на энергию для промышленности и домашнего потребления, а также повлечет за собой увеличение цен на товары и услуги. Катар, как один из крупнейших экспортеров газа в мире, имеет значительное влияние на международном рынке энергетических ресурсов.

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Повлияет ли данное заявление на дальнейшее развитие событий, мы узнаем уже в течение ближайших дней.