"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть. С Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада - или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлах"

Вице-президент Европейской Комиссии Маргаритис Схинас заявил: Турция должна озвучить четкую позицию, на чьей стороне она выступает в конфликте на Ближнем Востоке: на стороне Европейского Союза, США, НАТО и Израиля или же против.

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"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть. С нами - с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада - или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и "Хезболлах". Ответ должен быть ясен", - заявил чиновник.

На самом деле данный выбор очень сложен для Анкары. С одной стороны Турция является членом Североатлантического Альянса, давным давно подала заявку на членство в Европейском Союзе, правда уже почти 40 лет не может добиться принятия со стороны Евросоюза. Тем не менее, турецкий народ глубоко осведомлён об испытаниях, которым подвергся палестинский народ за последние десятилетия. В настоящее время, весь мусульманский мир, к которому принадлежит и турецкий народ, сплотился вокруг Палестины, и выбор перед Эрдоганом стоит непростой.

Также член Еврокомиссии лукавит, ограничивая список поддерживающих Палестину Москвой и Тегераном. Пекин одним из первых заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. Помимо этого, есть большое количество других стран, выразивших свою поддержку народу Палестины, не говоря уже о всех арабских странах.

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Ответ на вопрос Схинаса не может быть размытым или неопределенным, он должен быть ясным и основан на проверенных личных и национальных интересах. В конечном счете, Турция должна определиться, какие ценности и принципы наиболее значимы для ее будущего развития. Нам остаётся лишь следить, что ответит Анкара на данный выпад.