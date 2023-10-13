Пользователи смогут без проблем перевести свою криптовалюту на новую площадку

Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж, сообщила о добавлении новой функции для своих пользователей. Пользователи криптоплатформы смогут переводить свои активы на биржу CommEX без каких-либо комиссий и задержек.

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На первом этапе поддерживаются популярные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и Tether (USDT). Но команда Binance заверяет пользователей, что в ближайшем будущем они планируют расширять список поддерживаемых активов и добавить еще больше вариантов для перевода на CommEX. Это облегчает им перевод своих активов с одной биржи на другую. Благодаря этой функции, пользователи могут быстро и удобно перебраться на новую площадку.

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Последнее обновление лишь добавляет масла в огонь, касательно теории, что CommEX - это та же платформа Binance, но исключительно для российского сообщества и под новым брендом, чтобы избежать каких-либо претензий со стороны регулирующих органов в Европейском Союзе и Соединённых Штатах Америки. В самой компании данные слухи опровергают и отрицают какие-либо связи с новой биржей CommEX. Но пока что всё выглядит как создание дочерней организации.