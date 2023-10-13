В ООН осудили действия ЦАХАЛ против Палестины, но Евросоюз и США поддерживают методы Израиля

В результате сильных и непрекращающихся израильских ракетных ударов по сектору Газа погибли тринадцать человек из числа пленников, взятых ранее на территории подконтрольной Израилю, об этом сообщили представители исламистского движения "ХАМАС".

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Данный факт лишь подтверждает, что израильских военных не волнуют жизни пленников. Основная цель - это нанести как можно более разрушительный урон сектору Газа и вынудить палестинский народ покинуть свои дома. Как сообщают в различных источниках, уже более 400 тысяч палестинцев стали беженцами внутри страны. От этих ударов страдает в первую очередь мирное население, а официальные лица Израиля не скрывают своего безразличия по этому поводу. ЦАХАЛ начали использовать запрещенные мировым сообществом фосфорные снаряды в густонаселённых районах сектора Газа. В Организации Объединённых Наций уже осудили методы ведения войны Израиля.

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Однако, Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз считают вполне оправданными действия израильской армии. Вдобавок американские подразделения могут принять участие в наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.