Несмотря на все проблемы с одобрением новых пакетов помощи, администрации Байдена всё же удаётся отправлять Киеву оружие

Согласно информации, опубликованной в американском издании "Newsweek", Соединённые Штаты Америки планируют передать Вооруженным Силам Украины значительную партию барражирующих боеприпасов Switchblade 600. Эти боеприпасы предназначены для поражения танков и другой бронированной техники. являются весьма мощным оружием.

реклама

Ключевая особенность данного оружия состоит в его способности оставаться в воздухе более 40 минут для поиска цели. Это обеспечивает гибкость и преимущество в боевых действиях. Боеприпасы Switchblade 600 также обладают впечатляющей дальностью действия, которая составляет до 90 км. Это позволяет эффективно атаковать цели на больших расстояниях. Для сравнения, российский аналог, в видео обновлённых дронов-камикадзе "Ланцет", имеет максимальную дальность поражения до 70-80 км.

Судя по всему, у США еще есть ресурсы на помощь украинской стороне. Однако, по словам представителя Белого дома Джона Кирби, возможность оказывать поддержку Киеву подходит к концу.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

"Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно", - сообщил накануне политик.