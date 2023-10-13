Майнеры разочарованы покупками данных устройств, а мощность сети тем временем достигла 50 PH/s

Общий хешрейт сети Kaspa (kHeavyHash) превысил 50 PH в секунду. При этом курс самой монеты за последние недели упал примерно на 15%, что также ударило по кошельку криптошахтёров.

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Однако, на этом беды инвесторов не заканчиваются. В рядах майнеров зафиксированы уже и первые потери.

Автор youtube-канала "Майнинг в кредит!" сообщил, что один из купленных им Asic-аппаратов IceRiver KS0 уже вышел из строя. По словам блогера, сама компания IceRiver не предоставляет никаких гарантий и не занимается обслуживанием своего оборудования, в отличие от таких фирм как, например, Bitmain Technologies, где даётся от 6 до 12 месяцев гарантии.

Если вкратце, аппарат данного криптомайнера начал самопроизвольно перезагружаться после перепрошивки для увеличения хешрейта. Через какое-то время и вовсе аппарат сменил свой ip-адрес и перестал определяться. Судя по всему, инвестор приобретал данные аппараты дороже 600 долларов и долгое время ожидал, пока они до него доедут, причем за период ожидания сложность сети существенно выросла. При этом, сломавшийся KS0 сумел отбить лишь 15 тысяч рублей, что наверняка в несколько раз меньше, чем на него было потрачено.

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В конечном итоге, ютубер не советует приобретать данное оборудование, так как оно не имеет абсолютно никакой гарантии, а сложность сети продолжает расти с большой скоростью.