Ожидается, что в отдельных районах страны данный тариф может быть введен уже с 2024 года

В Российской Федерации планируется внедрение дифференцированного тарифа на электроэнергию для майнеров, который, по сообщению замминистра энергетики, может значительно превосходить тариф, установленный для населения. Ожидается, что в отдельных районах страны данный тариф может быть введен с 2024 года.

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Это решение вызвано растущим развитием индустрии майнинга и его влиянием на энергопотребление. Asic - специальное устройство, используемое для добычи криптовалюты, требуют значительных объемов электроэнергии для своей работы. По данным экспертов, этот процесс потребляет столько энергии, сколько потребляют несколько тысяч домашних хозяйств вместе взятых.

Учитывая такое высокое потребление электроэнергии и нагрузку на энергетическую систему, правительство принимает решение о введении высоких тарифов для майнеров. Ожидается, что такой шаг позволит более справедливо распределить нагрузку и активно поддержать развитие сектора майнинга в России. Однако данное решение вызвало обсуждение среди экспертов и криптошахтёров. Некоторые аналитики высказывают опасения относительно возможных отрицательных последствий для индустрии майнинга в целом. Развитие этого сектора может быть замедлено из-за повышенных эксплуатационных расходов для майнеров, что может повлечь за собой перераспределение криптовалютных пулов в другие страны с более низкими тарифами.

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В то же время представители правительства утверждают, что высокий тариф на электроэнергию для майнеров необходим для энергосбережения и оптимизации использования ресурсов. Они уверены, что это позволит сделать экономику энергопотребления более эффективной и способствовать стабильному развитию энергетической отрасли в целом. Однако часть шахтёров при таком раскладе обязательно уйдёт в "подполье" и будет заниматься майнингом, и вовсе не сообщая о своём роде деятельности. Конечно же, крупным добытчикам это будет сделать сложнее, так как большое количество Asic-устройств будет сложно эксплуатировать незаметно, но мелкие представители данного сообщества вряд ли решаться сообщать о своей деятельности государственным органам.