По мнению чиновника, Вашингтон хочет втянуть в конфликт на Ближнем Востоке как можно больше арабских стран и вынудить Европу перейти на военные рельсы

Согласно словам депутата Госдумы Евгения Федорова, Соединенные Штаты Америки предприняли план "Б", поскольку не удалось запустить Третью Мировую Войну при помощи российской Специальной Военной Операции. Они нацелились на осуществление военных действий на Ближнем Востоке. По мнению чиновника, запуск глобального конфликта, является основной целью для администрации Байдена и демократической партии США.

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«Наш прогноз: после события конфликта Россия — Украина, они запустят очень жесткий сценарий масштабного характера. Туда будут втянуты десятки арабских государств, постараются втянуть азиатские государства. К этому времени Европа перейдет на военные рельсы, в плане мобилизации, военной промышленности. Усилятся действия на территории Украины. В этом сценарии будет постоянное повышение эскалации», - заявил депутат Государственной Думы.

Евгений Федоров отметил, что для того, чтобы избежать участия Российской Федерации в этой глобальной конфликтной ситуации, наша страна должна направить внимание и свои ресурсы на США, активизировав вооруженные силы, особенно ядерное оружие, с целью обеспечения суверенитета