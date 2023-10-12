В регионе опасаются, что данная техника может быть задействована против армии Израиля

По последней информации, поступившей от израильских телеграм-каналов, появились данные о передвижении иранских войск на западе страны, точнее, в направлении к государственной границе с Ираком.

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Эта новость является предметом серьезной обеспокоенности для израильских военных и вызывает вопросы о возможных мотивах такого передвижения. Влияние Ирана в регионе уже давно является одной из ключевых тем международной политики, и данное развитие событий может иметь непредсказуемые последствия. Учитывая, что накануне иракская шиитская группировка "Kataib Sayyid al-Shuhad" заявила, что отправится на помощь палестинскому народу, если Соединённые Штаты Америки будут вмешиваться в конфликт, велика вероятность совместной военной операции подразделений КСИР и бойцов из Ирака. "Kataib Sayyid al-Shuhad" координируют свои действия Корпусом стражей Исламской революции.

Накануне поступила информация, что в наземной операции Израиля могут участвовать элитные подразделения США: «Дельта» и "Морские Котики". Возможно, это станет поводом ввода войск со стороны соседних государств.

Наблюдатели современной политической ситуации ожидают дальнейшей информации, чтобы лучше понимать, какие вопросы и проблемы могут возникнуть в результате этого нового развития событий в регионе Ближнего Востока.

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