Военнослужащие отказываются выполнять приказы вышестоящего командования

Согласно информации, полученной от источников в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, наблюдается стремительный рост числа военнослужащих, отказывающихся принимать участие в бесполезных штурмах на опорные позиции российской армии.

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Хотя командование стремится достичь успешных результатов для выполнения целей, поставленных администрацией Зеленского, потери в личном составе кажутся им второстепенным, или вовсе маловажным фактором. Результатом такого отношения становится постепенная потеря мотивации у солдат. Понимая, что их жизнь и безопасность не приоритетны для командования ВСУ, они начинают подвергать сомнению справедливость собственных усилий.

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Как сообщается, такие настроения проявляются на различных участках линии боевого соприкосновения. В целом последнее время территориальные центры комплектации насильно вербуют людей в войска. Мобилизация на Украине проходит всё сложнее, мотивированных бойцов всё меньше, а после провального контрнаступления восполнение крупных потерь стало невыполнимой задачей. Если примерно в середине лета украинцы заявляли, что в Киеве вовсе не проводятся мобилизационные мероприятия, а вся нагрузка идёт на регионы, то уже сегодня в сети всплывает всё больше видеоматериалов из столицы Украины, где сотрудники военкоматов насильно волокут людей в свои отделения.