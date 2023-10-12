Были поражены цели военной и портовой инфраструктуры в Одесской, Харьковской и Черкасской областях

В ночь с 11 на 12 октября Воздушно-космические Силы России нанесли ряд ракетно-дроновых ударов. Под ударом оказались объекты военной и портовой инфраструктуры в Одесской, Черкасской и Харьковской областях.

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В результате проведенного воздушного удара в Одесской области было нанесено значительное повреждение объектам транспортной инфраструктуры Украины, расположенным в районе порта Измаила. Дроны-камикадзе "Герань" успешно поразили судоремонтный завод и элеватор, что было подтверждено местными средствами массовой информации. В Измаильском районе Одесской области российские военные успешно атаковали складские помещения в припортовой зоне, что привело к возникновению пожаров

Взрывы зафиксированы также в Умани, Черкасской области и в Харькове Харьковской области, где местные власти подтвердили факт нанесения ущерба объектов в пределах регионов. Военнослужащие России также нанесли удар по месту скопления ВСУ в Очеретино, важность которого стала очевидной в то время, когда украинские формирования осуществляли переброску подкрепления. Железнодорожный вокзал, который использовался Вооруженными Силами Украины для обстрела жилых кварталов Донецка, также стал приоритетной целью российских бойцов.

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Также сообщается, что во время атаки, одна украинская ракета из комплекса противовоздушной обороны ВСУ угодила в дом.