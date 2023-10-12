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В ночь с 11 на 12 октября Воздушно-космические Силы России нанесли ряд ракетно-дроновых ударов. Под ударом оказались объекты военной и портовой инфраструктуры в Одесской, Черкасской и Харьковской областях.
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В результате проведенного воздушного удара в Одесской области было нанесено значительное повреждение объектам транспортной инфраструктуры Украины, расположенным в районе порта Измаила. Дроны-камикадзе "Герань" успешно поразили судоремонтный завод и элеватор, что было подтверждено местными средствами массовой информации. В Измаильском районе Одесской области российские военные успешно атаковали складские помещения в припортовой зоне, что привело к возникновению пожаров
Взрывы зафиксированы также в Умани, Черкасской области и в Харькове Харьковской области, где местные власти подтвердили факт нанесения ущерба объектов в пределах регионов. Военнослужащие России также нанесли удар по месту скопления ВСУ в Очеретино, важность которого стала очевидной в то время, когда украинские формирования осуществляли переброску подкрепления. Железнодорожный вокзал, который использовался Вооруженными Силами Украины для обстрела жилых кварталов Донецка, также стал приоритетной целью российских бойцов.
Также сообщается, что во время атаки, одна украинская ракета из комплекса противовоздушной обороны ВСУ угодила в дом.