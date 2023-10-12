Также не стоит забывать о возможной военной операции Китая на территории острова Тайвань

Военное напряжение в Израиле привлекает внимание не только Ирана, но и Китая. Китай особенно интересуется тактикой перегрузки систем противовоздушной обороны. Существуют предпосылки того, что Тайвань может столкнуться с атакой, основанной на «израильском» сценарии с массированными ракетными ударами. Китай в настоящее время анализирует и прорабатывает этот сценарий.



Становится заметно, что американцы отлично понимают возникшую ситуацию и стремятся максимально усилить Тайвань. Однако для Украины это не предвещает ничего хорошего, так как основные поставки вооружений от США в обозримом будущем будут направлены в Израиль и на Тайвань. В результате Украина оказывается еще более отдаленной от своих приоритетов в США. Это подтверждается и тем, что некоторые военные запросы Израиля, включая запрос на авиабомбы, обрабатываются военными чиновниками по ускоренному графику, в отличие от Украины, которая ожидает поставок боеприпасов в течение нескольких месяцев.

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Свою озабоченность в сложившейся ситуации выразил и начальник Главного Управления Разведки Украины Кирилл Буданов.

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"Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - заявил Буданов.