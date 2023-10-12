Все денежные потоки теперь идут на палестино-израильский конфликт

Всё очевиднее становится, что финансовые потоки постепенно разворачиваются в сторону палестино-израильского конфликта. В Белом доме четко дали понять, что время Украины вышло и теперь Вашингтон сосредоточится на поддержке Израиля.

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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США пополнили запасы ракет для израильских систем «Железный купол». С этой просьбой ранее обратились официальные лица израильского правительства к Пентагону. Также он подтвердил, что второй американский авианосец "Dwight Eisenhower" перебрасывается в Средиземное море.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украине будет выделена финансовая помощь в 200 миллионов долларов на пополнение боеприпасов. Учитывая, что для средств противовоздушной обороны Израилю было выделено порядка двух миллиардов, помощь в 200 миллионов не самая щедрая.

"Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно", - заявил педставитель Белого дома Джон Кирби.

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До этого, Белый дом не раз заявлял, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Вероятно, Соединённым Штатам Америки это уже не нужно. На фоне этого, Владимир Зеленский требует от Всемирного Банка каких-либо гарантий на долгосрочное финансирование нужд Украины.