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На Украине по сей день не прекращаются мобилизационные мероприятия. В сети появляется всё больше фото и видеоматериалов, где сотрудники территориальных центров комплектации насильно запихивают сопротивляющихся мужчин в свои машины и военкоматы, чтобы затем отправить их на линию боевого соприкосновения.
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В интернете появился видеоролик на данную тему, стилизованный в виде трейлера к фильму ужасов.
Судя по всему, пара молодых людей решили скрыться от мобилизации на Украине и перебралась ради этого в некий заброшенный дом посреди леса. Однако, "мобилизационный монстр" находит и забирает молодого парня.
Ранее в Верховный Раде заявляли, что осенью возможна крупная волна мобилизации, которая будет одной из самых масштабных. Официальных заявлений по данному поводу ещё не наблюдалось, но в сети распространяется всё больше видео, где зачастую происходит избиение будущих бойцов ВСУ. Также в украинской армии всё чаще говорят о больших потерях в подразделениях, а с набором именно мотивированных солдат серьёзные проблемы.