В консалтинговой компания Le Beck считают, что палестино-израильский конфликт может разрастись в более обширное противостояние

В ближайшее время Израиль может столкнуться с разразившейся войной на пяти фронтах, предупреждают эксперты известного ближневосточного центра Le Beck, расположенного в Бахрейне и Саудовской Аравии. Специалисты отмечают, что эскалация конфликта уже имеет место быть и может привести к серьезным последствиям.

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На данный момент Израиль уже находится в состоянии войны с движением ХАМАС из сектора Газа. Кроме того, начались активные боевые действия со стороны Ливана, откуда Израиль атакуют силы военизированной организации "Хезболла". Недавно произошёл обстрел со стороны Сирии. Не исключается возможность прямого вмешательства Ирана в региональный конфликт, что может привести к его дальнейшей эскалации.



Однако, на Западном берегу реки Иордан также могут активизироваться палестинские отряды, добавляют эксперты. Возможность их участия в конфликте только усугубит ситуацию и может привести к еще большему наращиванию военного потенциала на всех пяти фронтах.



Эксперты отмечают, что присутствие множества конфликтующих сторон создает опасное и непрогнозируемое окружение для Израиля. Многообразие источников напряжения дают начало множеству возможных сценариев развития ситуации, включая потенциальное разрастание конфликта в более широком масштабе. Также не стоит забывать, что Израиль единственное государство на Ближнем Востоке, у которого имеется ядерное оружие, хоть страна и не входит в список стран с ядерным арсеналом.