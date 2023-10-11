Самое ощутимое продвижение зафиксировано в окрестностях населённого пункта Авдеевка

Как сообщают российские военные корреспонденты, Вооруженные Силы России начали широкомасштабную наступательную операцию практически по всей линии боевого соприкосновения. Основные действия разворачиваются в районах Купянска, Марьинки, Авдеевки, Макеевки, Пятихаток и Орехова.

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Самый громкий успех, в настоящий момент, зафиксирован в окрестностях Авдеевки, где бойцы российских подразделений сумели пробить оборону ВСУ и обогнуть группировку украинских войск. Бойцам ВС РФ удалось взять под огневой контроль дороги снабжения Вооруженных Сил Украины, а по самим укреплённым районам наносятся массированные авиационные и артиллерийские удары.

В окрестностях Марьинки военным удалось выбить украинские формирования из двух стратегически важных высот, которые позволят взять населённый пункт Новомихайловка. Уже от него, у Армии России откроется путь на Угледар.

У Макеевки Министерство Обороны ввело новую 25-ую общевойсковую армию Центрального Военного Округа. На данным участке также подразделения продвигаются вперёд и берут украинскую группировку в клещи.

На Купянском направлении у населённого пункта Синьковки проходят ожесточенные бои. Российские подразделения выдавили ВСУ из нескольких опорных пунктов и продолжают наносить удары по украинским тылам.

Под Орехово десантники и мотострелки перешли к наступательным действиям. Ранее это было основным направлением украинского контрнаступления, ВСУ практически каждый день предпринимали попытки прорвать оборонительную линию именно на данном участке.

Также украинские формирования удалось застать врасплох в районе Пятихаток. Бойцы ВСУ были выбиты из нескольких позиций.

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По словам корреспондентов, у российской армии есть ещё крупные резервы, которые даже не вводились в бой, и ближайшее время можно ожидать серьёзного продвижения.