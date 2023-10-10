По мнению политика, Иерусалим делает с палестинским народом то же самое, что и третий рейх с евреями

Президент Колумбии Густаво Петро осудил действия Израиля и провёл аналогию с нацистской Германией. По мнению политика, в настоящий момент Израиль действует против палестинского народа точно так же, как в своё время поступала Германия при Адольфе Гитлере в отношении евреев.

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Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант, говоря о палестинцах, заявил, что в настоящий момент израильская армия воюет с "человекоподобными животными" и их совсем не жалко.

"Нацисты в свое время говорили о евреях тоже самое. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. И израильтяне, и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву", - заявил лидер Колумбии.

По мнению Густава Петро, сектор Газа всё больше походит на концентрационные лагеря, куда Израиль загнал палестинский народ. К слову, они запрещены, запрещены мировым правом. Те люди, которые принимают участие в этом, совершают преступление против всего человечества, - считает политик.

В ответ на это посол Израиля Гали Даган пригласил колумбийского лидера посетить Освенцим и посмотреть, как выглядят концентрационные лагеря.

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"Я как раз бывал в концентрационном лагере Освенцим и вижу, что в Газе происходит то же самое", - заявил Петро.