В этом им помогла криптовалютная биржа Binance

Как сообщается, киберподразделение израильской полиции "Лахав-433" сумела заморозить криптовалютные счета, используемые палестинским исламистским движением ХАМАС для сбора пожертвований в социальных сетях.

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По имеющейся информации, крупнейшая криптовалютная биржа Binance тесно сотрудничала с израильскими спецслужбами и способствовала обнаружению и закрытию счетов. Данные события в очередной раз доказывают, что хранение криптовалютных активов на биржевых счетах - не самая лучшая идея. Система точно такая же, как и с обычными банками: вам предоставляется счёт, дают функционал, имеются и другие плюсы, но в конечном счёте деньги уже не ваши и при необходимости банк может их заморозить, заблокировать, списать в оплату долгов или попросту обанкротиться и оставить своих пользователей без средств.

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Сама идея криптовалют заключалась в том, чтобы создать что-то иное, защищённое от политики, санкций, блокировок и других факторов. По крайней мере, таким образом был задуман Bitcoin, полная децентрализация и возможность уйти из-под контроля правительств. В настоящее время часть других цифровых активов не может похвастаться полной децентрализацией. К примеру: проект Ethereum имеет более совершенные технологии, имеет смарт-контракты, не потребляет много электроэнергии, но при этом, Ethereum с переходом на PoS стал полностью централизованным и может подвергаться цензуре.