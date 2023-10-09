С начала октября окупаемость Asic-устройств KS0 выросла с пяти месяцев до девяти

Довольно быстро общий хешрейт сети Kaspa (kHeavyHash) превысил отметку в 46 PH в секунду, что сразу же повлияло на окупаемость майнерского оборудования под данный алгоритм. Вернуть потраченные на аппарат IceRiver KS0 средства можно будет в течение девяти месяцев.

реклама

Всё больше криптошахтеров обновляют прошивки своих Asic-устройств под Kaspa. Улучшенная прошивка позволяет повысить максимальный хешрейт устройств от 25 до 60, в зависимости от конкретной модели имеющегося аппарата. В результате мы увидели резкий скачок общих вычислительных мощностей проекта Kaspa.

Учитывая, что накануне произошло очередное ежемесячное сокращение награды за блок, майнеры на фоне всего этого вновь получают всё меньше прибыли с данного проекта. С каждым месяцем количество выплачиваемых монет Kaspa сокращается на 5.9 процента. В конце сентября один asic-аппарат IceRiver KS0 после апгрейда мог приносить в месяц около 120 американских долларов, но уже сегодня он же копает лишь 68 долларов. Существенное снижение доходности за столь короткий срок и есть подозрения, что прибыль майнеров упадёт ещё сильнее. Окупаемость при новых обновлённых показателях колеблется в районе девяти месяцев.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако часть майнеров рассчитывает, что рост цены самой криптовалюты сумеет изменить ситуацию в лучшую сторону.