Как сообщается, украинские формирования уже не раз наносили удары по муляжам

В рамках проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации начали использовать манекены и макеты артиллерийских установок в качестве ложных целей. Как сообщается, цели выглядят достаточно реалистично и без проблем выполняют свои функции.

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Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что страны НАТО начали отправлять Киеву высококачественные муляжи танков, реактивных систем залпового огня, комплексов ПВО и другой военной техники. Судя по всему, российская сторона также решила нарастить количество и качество ложных целей в зоне Спецоперации. В ходе боевых действий на Украине российская армия уже использовала надувные муляжи бронетехники, однако в современных реалиях подобные решения слабо справляются со своими задачами.

На сегодняшний день даже относительно простые беспилотные летательные аппараты обеспечивают приемлемое качество видео, что позволяет отличать настоящие бронированные машины и танки от надувных муляжей.

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Новые же образцы ложных целей стали более качественными и убедительными. Как сообщается, украинские силы уже не раз наносили поражение по данным макетам и муляжам.