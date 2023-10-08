По мнению редакции, оружия может не хватить на всех и сразу. Придётся выбирать, кому из союзников оказывать военную помощь в ближайшем будущем

По мнению редакции одного из ведущих мировых новостных порталов «Business Insider», Соединённым Штатам Америки придётся выбирать, кому из союзников оказывать военную помощь в ближайшем будущем. Израилю в конфликте против ХАМАС, Хезболлы и других вероятных противников Иерусалима, либо Украине в борьбе с Российской Федерацией.

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Дело в том, что после начала Специальной Военной Операции на Украине Штаты передали Киеву немалую часть своих боеприпасов, причём часть из них была вывезена из самого Израиля. Иерусалим является важным партнёром США на Ближнем Востоке, и Белый дом уже объявил, что обеспечит Израиль всем необходимым для его защиты. США выделят в помощь своему союзнику около восьми миллиардов долларов.

При этом в последнее время на Западе наблюдаются некоторые сложности с обеспечением Вооруженных Сил Украины. Украинские военные расходуют больше боеприпасов, чем выпускается в Североатлантическом Альянсе, и за полтора года боевых действий союзники опустошили свои склады.

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По мнению издания, если конфликт Израиля будет разрастаться, то в дальнейшем НАТОвское оружие потечёт мимо администрации Зеленского и украинских вооруженных сил.