Украинская повестка постепенно отходит на второй план и уже не является приоритетом для многих западных стран

По мнению бойцов батальона «Восток», у украинских властей может добавиться проблем с финансированием и поставками западной техники и вооружения из-за событий, происходящих в настоящее время в Израиле.

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Последнее время начала сказываться затянутость украинского конфликта. На Западе рассчитывали на быструю и сокрушительную "перемогу" Вооруженных Сил Украины, но всё пошло не по плану. В результате контрнаступление украинских формирований заглохло и даже усугубило ситуацию. Выпрашивать финансирование администрации Зеленского всё сложнее, а тут ещё разгорелся конфликт вокруг Израиля.

"Ночь прошла относительно тихо - в основном перестрелки между позициями. Там, где есть доступ к интернету - следим за израильскими событиями. Как-то всё не очень хорошо складывается для украинской стороны на геополитическом уровне - она ведь стала почти полностью зависима от внешней помощи, а помощь зависит от того, насколько Украина в топе", - заявили в батальоне.

Как считают российские военные, если Израиль начнёт перетягивать на себя всё внимание на международной арене, Киев может ещё быстрее остаться без поддержки стран Североатлантического Альянса и других союзников. По мнению командира батальона «Восток», всё зависит от того, как дальше будут развиваться события в Израиле, ведь всё может завершиться уже в ближайшие сутки, а может перерасти в более серьёзное противостояние на Ближнем Востоке.

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"Уже сейчас видно, что тема Украины на фоне более чем скромных успехов начала сходить с первых полос, и всё чаще звучат высказывания, что нет особого смысла кормить бесконечно Украину в ущерб собственным интересам. Все эти околоукраинские тенденции, конечно, не делают Украину беспомощной сегодня, но завтра это может очень сильно сказаться", - добавили в пресс-службе «Востока».