За последние годы из Украины на чёрный рынок хлынуло огромное количество различного оружия

За последние сутки в сети появилось большое количество видео и фотоматериалов из Израиля, где представители палестинского исламистского движения и политической партии ХАМАС, правящей в секторе Газа, атаковали населённые пункты и военные посты. На одном из таких видео член данной организации поблагодарил Украину за продажу оружия.

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Речь, конечно же, не идёт ни о каких поставках вооружения от Киева, суть в самих событиях на Украине. За последние полтора года в Незалежную начали отправлять огромное количество различного оружия и боеприпасов. Причём, как такового, серьёзного контроля по движению оружия не было, что послужило распродаже части данных поставок на чёрном рынке.

Ранее некоторые иностранные военные сообщали, что военнослужащие в Вооружённых Силах Украины зачастую продавали получаемое от западных стран обмундирование и вооружение. Так например, один из американских инструкторов, служивших на Украине заявил, что нередки были случаи, когда несколько грузовиков с оружием отправлялись на какое-либо из направлений, но часть колонны по дороге просто исчезала. Это были не боевые потери от российской артиллерии или дронов, это скорее коррупционные потери. Оружие отправлялось на черный рынок, а дальше оно могло оказаться где угодно.

Вероятнее всего, парень на видео смог получить таким образом свои пулемёты, автоматы и гранатомёт, за что и поблагодарил Украину.

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Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/45972