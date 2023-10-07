По словам неназванного американского источника, КНДР начала поставлять России своё вооружение для СВО

Ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, американский телеканал «CBS News» сообщил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики начали перебрасывать в Россию свои артиллерийские системы для использования их в рамках Специальной Военной Операции на Украине. Стоит отметить, что никаких документальных подтверждений данной информации нет.

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Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях сообщалось, что в ходе встречи между лидерами Российской Федерации и Северной Кореи могли обсуждаться поставки артиллерийских боеприпасов и реактивных систем залпового огня KN-09 и KN-25. По имеющимся данным, северокорейские аналоги «Himars» превосходят последних по некоторым техническим характеристикам. К примеру, 600-миллиметровые KN-25 способны поражать цели ракетами на расстоянии до 380 км, что на 25% дальше, чем предельная дальность полёта американских ракет MGM-140 ATACMS. В свою очередь, 300-миллиметровая установка KN-09 может уничтожать объекты условного противника на расстоянии до 220 км, что также превышает максимальную дальность полёта основных боеприпасов для «Himars» GMLRS.

"Пока неясно, является ли эта передача частью новой, долгосрочной программы или более ограниченным актом сотрудничества. Также неясно, что Северная Корея получает в обмен на свое оружие", - говорится в издании.

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Если данная информация подтвердится, то у украинской стороны определённо появится еще больше проблем на поле боя.