Елисейский дворец готов предоставить логистику и разведку Экономическому сообществу стран Западной Африки

Как сообщают французские средства массовой информации, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал предоставить обеспечить логистику и разведку в случае начала военной операции в Нигере.

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Немногим ранее Франция отозвала своего посла из Нигера и сообщила о выводе своих войск из страны до конца 2023 года. Как сообщалось, план по выходу французского легиона уже подготовлен. Однако, по имеющейся информации, Макрон при этом уже открыто поинтересовался у своих союзников из Экономического Сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), есть ли у них планы наконец начать военную интервенцию против Нигера, предложив при этом обеспечение логистики и разведки со стороны Франции.

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Судя по всему, французский президент предпочел бы настоящую войну на Африканском континенте, вместо оставления очередной африканской республики и отказа от её природных ресурсов. Напомним, после объявления о готовности ввести войска в Нигер, чтобы вернуть к власти свергнутого президента Мохамеда Базума, некоторые африканские страны заявили, что в случае начала боевых действий в Нигере, они придут на помощь своим братьям и объявят войну членам ЭКОВАС. Такой расклад может превратиться в настоящую войну в Африке и судя по всему, Эмманюэля Макрона такой расклад не пугает.