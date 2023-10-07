Варшава требует полной отмены данного искового заявления, иначе никакого конструктивного диалога быть не может

Как оказалось, в поисках разрешения конфликта между Киевом и Варшавой, администрация Зеленского пошла на уступки и поставила на паузу жалобу на своих соседей во Всемирную Торговую Организацию.

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Однако, "поставить на паузу" и "забрать заявление" - это совершенно разные вещи, и Польшу такой подход только разозлил. Пауза в этом вопросе означает, что через какое-то время, когда вдруг Украина окажется в более выгодной позиции, либо по каким-то другим причинам, дело по зерновому эмбарго возобновится. Варшаву такой расклад не устраивает.

"В конечном счёте мы требуем отзыва жалобы, а не приостановления разбирательства. Это хороший шаг, однако недостаточный. Об отмене зернового эмбарго не может быть никакой речи", - заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер в эфире информационный интернет-портала RMF24.

По словам политика, переговоры по этому вопросу проходят каждую неделю, но никаких продвижений нет и в ближайшее время не предвидится, так как это очень сложный вопрос. Также Мюллер отметил, что Варшава в данной ситуации никуда не торопится.

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"Наши предписания разрешают нам воспользоваться положением о безопасности и просто обезопасить наш рынок в этой области. В плане переговорного процесса, дело не обстоит таким образом, что сейчас нас поджимает время, потому что наш сельскохозяйственный рынок в настоящее время защищён", - сообщил политик.