Под ударом оказались Одесская и Полтавская области, а также подконтрольные Киеву территории Запорожской и Херсонской областей

В ночь с 6 на 7 октября Вооруженные Силы Российской Федерации вновь нанесли ряд авиаударов крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Также сообщается о ночной работе реактивных артиллерийских систем.

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Вновь самый массированный и масштабный удар пришелся по целям на территории Одесской области. Поражены объекты портовой и военной инфраструктуры. Сообщается, что был уничтожен пункт дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины, расположенный в санатории "Чайка". По информации от разных источников, украинские солдаты и офицеры отдыхали в данном санатории перед возвращением на линию боевого соприкосновения. Также под ударом оказался портовый район населённого пункта Черноморск, где после прилётов вспыхнул пожар. По имеющимся данным, удары наносились ракетами «Оникс» и дронами-камикадзе «Герань».

"В радиусе нескольких км к эпицентру прилета - вылетели окна от ударной волны", - пишут в местных средствах массовой информации.

В Полтавской области ударом оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» были уничтожены склады с боеприпасами. Заявлено, что на складах под Миргородом ВСУ хранили крылатые ракеты SCALP.

РСЗО «Ураган» в свою очередь отработали по пунктам размещения личного состава и оружейным складам украинских формирований. Удары наносились в том числе и по подконтрольным Киеву территориям Херсонской и Запорожской областей.